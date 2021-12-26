Известный артист Дмитрий Монатик, который недавно стал Народным артистом Украины, показал видео, как танцуют украинцы на корпоративах.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утверждали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий Монатик прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дмитрий Монатик показал, как зажигает и разные типы танцев людей на корпоративах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Живи, как танцуешь!!! Постоянно!!! А как ты танцуешь на корпоративе?", — спросил Дмитрий Монатик.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Дима-ЛУЧШИЙ!!!! Весь социум, начиная с моего фитнес клуба, подсадила на Ваши треки!!! Отжигаем и на корпоративе!", "Крутые", "Нам под твою песню ставили танец", "Дима! Спасибо ты так заряжаешь".

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