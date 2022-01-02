Як пише Politeka.net, дружина відомого українського співака поділилася у своєму Instagram новим постом. В ньому Репяхова нагадала, що цей Новий рік став для них з Павликом вже 7-м спільним святом.
Вони зустріли його в готелі в Карпатах. На нових знімках блогерка показала їхні образи. Так, Павлик був одягнений у чорно-білий костюм з різнокольоровими штанинами. Сама Репяхова вибрала блискуче чорне плаття з короткою спідницею.
У підписі до фото дівчина зазначила, що цей Новий рік став для них з чоловіком особливим – вони вперше зустрічали свято зі своїм сином, який народився в червні 2021 року. Крім того, для сім'ї Павлика 31 Грудня завжди подвійне свято-в цей день співак відзначає свій день народження.
"Наш 7 Новий рік разом. І перший з синочком", - підписала фото Репяхова.
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Її передплатники тут же почали коментувати.
"З Новим роком, мої зайчики улюблені!", "Дуже красиві фото«,» Найкращі", "Скоро кине"," цікавий образ!", "У вас фемелі лук", - пишуть люди.
Нагадаємо, Репяхова показала, як виглядала і жила до Віктора Павлика.
Як повідомляла Politeka, Репяхова вразила заявою після кризи у відносинах з Павликом.
Також Politeka писала, що Молода дружина Павлика поділилася, як мріяла про сина.