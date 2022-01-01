Молодая жена популярного певца Виктора Павлика - Катя Репяхова показала, как жила до встречи с артистом.

Как передает Politeka.net, Катя Репяхова является женой и концертным директором известного украинского артиста Виктора Павлика. Они поженились в 2020 году. Более полугода назад у них родился сын - Михаил.

Помимо работы с Виктором Павликом Катя Репяхова развивает блогерскую деятельность, регулярно публикуя новый контент на своей странице в Инстаграм, где за ней следят 156 тысяч фолловеров.

В новых сторис Катя Репяхова показала фото, которые были сделаны еще до встречи с Виктором Павликом.

На снимках Катя Репяхова запечатлена в компаниях девушек и парней.

Можно заметить, что раньше у девушки была другая прическа – у нее были темные волосы длиной чуть ниже плеч. Также Катя Репяхова отдавала предпочтение более тонким бровям.

Эти фотографии Катя Репяхова опубликовала ранее в посте, подводя итоги 2014 года, когда она завершила отношения, длившиеся 5 лет, и встретила "своего любимого Димку".

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