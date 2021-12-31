Как передает Politeka.net, молодая жена артиста Екатерина Репяхова опубликовала серию фото со своими самыми близкими людьми, в том числе с ближайшими родственниками.
«Оглядываясь на прожитый год, я понимаю, что самое дорогое, что есть в нашей жизни - это семья. Пусть мои родные всегда будут здоровы и рядом. Люблю вас», - подписала фото Репяхова, впечатлив заявлением.
В комментариях поклонники стали поздравлять девушку с Новым годом.
«Всего вам и вашей семье самого лучшего», «С наступающим новым годом. Катюша, вы самые лучшие и прекрасные, желаю вам всего самого наилучшего», «С наступающим 2022 годом, любим Вас», - пишут пользователи сети.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
"Мастер Шеф" Клопотенко пожаловался украинцам на проблему в Киеве: "Будьте осторожны со своими..."
Украинцам раздадут по 97 тысяч финансовой помощи, кому полагается: «Для получения нужно…»
Оборвалась жизнь звезды советского кино, который тяжело болел: "Добрая память"
Победитель "Мастер Шеф" сообщил, как изменилась его жизнь после шоу: "Мне надо кормить..."
Отметим, что конец года стал для Репяховой не самым удачным. Она рассказывала о кризисе в отношениях с мужем и даже сомневалась в их совместном будущем.
Напомним, что Репяхова показала, в каких условиях живет 81-летняя мама Виктора Павлика.
А еще Politeka писала, что Репяхова рассказала, как мечтала о сыне: "Не бойтесь…».
Также Politeka сообщала, что Репяхова столкнулась с новой проблемой, муж не выдержал: «А как ты хотела?».