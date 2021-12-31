Известная блогерша Екатерина Репяхова, которая недавно пережила кризис в отношениях с Виктором Павликом, решила подвести итоги года.

Как передает Politeka.net, молодая жена артиста Екатерина Репяхова опубликовала серию фото со своими самыми близкими людьми, в том числе с ближайшими родственниками.

«Оглядываясь на прожитый год, я понимаю, что самое дорогое, что есть в нашей жизни - это семья. Пусть мои родные всегда будут здоровы и рядом. Люблю вас», - подписала фото Репяхова, впечатлив заявлением.

В комментариях поклонники стали поздравлять девушку с Новым годом.

«Всего вам и вашей семье самого лучшего», «С наступающим новым годом. Катюша, вы самые лучшие и прекрасные, желаю вам всего самого наилучшего», «С наступающим 2022 годом, любим Вас», - пишут пользователи сети.

Отметим, что конец года стал для Репяховой не самым удачным. Она рассказывала о кризисе в отношениях с мужем и даже сомневалась в их совместном будущем.

Напомним, что Репяхова показала, в каких условиях живет 81-летняя мама Виктора Павлика.

А еще Politeka писала, что Репяхова рассказала, как мечтала о сыне: "Не бойтесь…».

Также Politeka сообщала, что Репяхова столкнулась с новой проблемой, муж не выдержал: «А как ты хотела?».