27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала, почему 2021 год навсегда останется в ее сердце.

Блогерша Екатерина Репяхова в своем Инстаграм делится самым личным, передает Politeka.net. В этот раз звезда решила рассказать, почему 2021 год навсегда останется в ее сердце.

Так, по словам звезды Сети, в этот год у нее родился сын, Миша.

"Такой малыш, о котором я мечтала с самого детства. Именно такого сыночка я представляла и просила у Б-га.



Вселенная нас слышит - это миллион процентов!



Не бойтесь хотеть самого лучшего, идите через все преграды, стучите во все двери, ломайте стереотипы, и вы обязательно будете счастливы❤️⛰

Удача любит смелых 😌❤️", - написала жена Екатерина Репяхова.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Красивые 🥰🥰🔥", "Сынишка- красотулька. У меня тоже два сына, и я понимаю, какое это счастье и гордость. Вам желаю счастья!!!❤️", "Сладость какая. С наступающим праздниками вас😍", "Катя, невероятные фотографии с сыном! 😍Пусть все будет хорошо! ❤️🙌", " Ох и Мишутка, красавчик 😍

Такой же он милый парень 😍❤️", - написали пользователи Сети.

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