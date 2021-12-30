Блогерша Екатерина Репяхова в своем Инстаграм делится самым личным, передает Politeka.net. В этот раз звезда решила рассказать, почему 2021 год навсегда останется в ее сердце.
Так, по словам звезды Сети, в этот год у нее родился сын, Миша.
"Такой малыш, о котором я мечтала с самого детства. Именно такого сыночка я представляла и просила у Б-га.
Вселенная нас слышит - это миллион процентов!
Не бойтесь хотеть самого лучшего, идите через все преграды, стучите во все двери, ломайте стереотипы, и вы обязательно будете счастливы❤️⛰
Удача любит смелых 😌❤️", - написала жена Екатерина Репяхова.
За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
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"Красивые 🥰🥰🔥", "Сынишка- красотулька. У меня тоже два сына, и я понимаю, какое это счастье и гордость. Вам желаю счастья!!!❤️", "Сладость какая. С наступающим праздниками вас😍", "Катя, невероятные фотографии с сыном! 😍Пусть все будет хорошо! ❤️🙌", " Ох и Мишутка, красавчик 😍
Такой же он милый парень 😍❤️", - написали пользователи Сети.
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