Екатерина Репяхова показала образы, в которых они с Виктором Павликом встретили 2022-й год и рассказала, почему этот праздник стал для них особенным.

Как пишет Politeka.net, жена известного украинского певца поделилась в своем Инстаграм новым постом. В нем Репяхова напомнила, что этот Новый год стал для них с Павликом уже 7-м совместным праздником.

Они встретили его в отеле в Карпатах. На новых снимках блогерша показала их образы. Так, Павлик был одет в черно-белый костюм с разноцветными штанинами. Сама Репяхова выбрала блестящее черное платье с короткой юбкой.

В подписи к фото девушка отметила, что этот Новый год стал для них с мужем особенным – они впервые встречали праздник со своим сыном, который родился в июне 2021 года. Кроме того, для семьи Павлика 31 декабря всегда двойной праздник – в этот день певец отмечает свой день рождения.

«Наш 7 Новый год вместе. И первый с сыночком», - подписала фото Репяхова.

Ее подписчики тут же принялись комментировать.

«С Новым годом ,мои зайчики любимые!», «Очень красивые фото», «Самые лучшие», «Скоро бросит», «Интересный образ!», «У вас Фемели лук», - пишут люди.

Напомним, Репяхова показала, как выглядела и жила до Виктора Павлика.

Как сообщала Politeka, Репяхова впечатлила заявлением после кризиса в отношениях с Павликом.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика поделилась, как мечтала о сыне.