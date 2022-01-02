Как пишет Politeka.net, жена известного украинского певца поделилась в своем Инстаграм новым постом. В нем Репяхова напомнила, что этот Новый год стал для них с Павликом уже 7-м совместным праздником.
Они встретили его в отеле в Карпатах. На новых снимках блогерша показала их образы. Так, Павлик был одет в черно-белый костюм с разноцветными штанинами. Сама Репяхова выбрала блестящее черное платье с короткой юбкой.
В подписи к фото девушка отметила, что этот Новый год стал для них с мужем особенным – они впервые встречали праздник со своим сыном, который родился в июне 2021 года. Кроме того, для семьи Павлика 31 декабря всегда двойной праздник – в этот день певец отмечает свой день рождения.
«Наш 7 Новый год вместе. И первый с сыночком», - подписала фото Репяхова.
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Ее подписчики тут же принялись комментировать.
«С Новым годом ,мои зайчики любимые!», «Очень красивые фото», «Самые лучшие», «Скоро бросит», «Интересный образ!», «У вас Фемели лук», - пишут люди.
Напомним, Репяхова показала, как выглядела и жила до Виктора Павлика.
Как сообщала Politeka, Репяхова впечатлила заявлением после кризиса в отношениях с Павликом.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика поделилась, как мечтала о сыне.