Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. В ньому Ребрик показала знімки з новорічної фотосесії з чоловіком і дітьми.
На кадрах ведуча позувала поруч з чоловіком-хореографом Андрієм Диким, їхніми дочками та собачкою. Все сімейство було одягнене в біло-бежеві вбрання. Дівчатка позували в милих однакових сукнях, схожих на наряд їх мами.
Сімейство зворушливо позувало на тлі ялинки і домашнього інтер'єру.
"З Новим роком! З вдячністю і любов'ю в серці крокуємо далі! Нехай все вдається! Нехай збуваються найсміливіші мрії! Нехай кожна клітина дихає щастям! Бережіть своїх близьких! Будьте здорові!", - написавши Ребрик.
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Її шанувальники тут же відреагували.
"Красива сім'я! Щастя і процвітання", "З Новим роком! Втілення всіх мрій і бажань!", "Які ви хороші! Обожнюю вашу сім'ю! Щастя вам, здоров'я, удачі, радості і любові!", "Дуже красива пара, будьте здорові і щасливі!!!",- пишуть люди.
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