Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Ребрик показала снимки с новогодней фотосессии с мужем и детьми.
На кадрах ведущая позировала рядом с мужем – хореографом Андреем Диким, их дочерями и собачкой. Все семейство было одето в бело-бежевые наряды. Девочки позировали в милых одинаковых платьях, похожих на наряд их мамы.
Семейство трогательно позировало на фоне елки и домашнего интерьера.
«С новым годом! С благодарностью и любовью в сердце шагаем дальше! Пусть все удается! Пусть сбываются самые смелые мечты! Пусть каждая клетка дышит счастьем! Берегите своих близких! Будьте здоровы!», - написала Ребрик.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Красивая семья! Счастья и процветания», «С Новым годом! Воплощение всех мечтаний и желаний!», «Какие вы хорошие! Обожаю вашу семью! Счастья вам, здоровья, удачи, радости и любви!», «Очень красивая пара, будьте здоровы и счастливы!!!», - пишут люди.
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