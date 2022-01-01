Відома українська телеведуча і зірка "1+1" Марічка Падалко показала, де і з ким зустріла Новий рік, поділившись атмосферним фото.

Як передає Politeka.net, ведуча опублікувала знімок у своєму Instagram. Цей Новий Рік Падалко зустріла зі своїм чоловіком, українським громадським діячем і колишнім журналістом Єгором Соболєвим.

Разом пара вирушила на Софійську площу в Києві до головної ялинки країни. Падалко і її чоловік сфотографували в обнімку на тлі ялинки і сяючих гірлянд, якими в ці дні обвішана площа.

Пара була тепло одягнена, а новорічного настрою їх образам додали милі ковпаки Діда Мороза. Падалко щасливо посміхалася, притискаючись до чоловіка.

У підписі до фото ведуча не могла не відзначити не саму новорічну погоду в столиці, де пішов дощ.

"Нехай дощ в Новий рік буде до великої удачі в 2022!", - підписала фото Падалко.

Шанувальники ведучої тут же відреагували на пост.

"З Новим роком!", "100 відсотків", "хороша сім'я", "гірко молодим тричі будьте щасливі здорові дуже красива пара", "Щасливого Нового року та Різдва Христового всій Вашій родині. Ви, як завжди прекрасні", - пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зворушила кадрами з чоловіком і трьома дітьми.

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