Как передает Politeka.net, ведущая опубликовала снимок в своем Инстаграм. Этот Новый год Падалко встретила со своим мужем, украинским общественным деятелем и бывшим журналистом Егором Соболевым.
Вместе пара отправилась на Софийскую площадь в Киеве к главной елке страны. Падалко и ее супруг сфотографировали в обнимку на фоне елки и сияющих гирлянд, которыми в эти дни обвешана площадь.
Пара была тепло одета, а новогоднего настроения их образам добавили милые колпаки Деда Мороза. Падалко счастливо улыбалась, прижимаясь к мужу.
В подписи к фото ведущая не могла не отметить не самую новогоднюю погоду в столице, где пошел дождь.
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«Пусть дождь в Новый год будет к большой удаче в 2022!», - подписала фото Падалко.
Поклонники ведущей тут же отреагировали на пост.
«С Новым годом!», «100 процентов», «Хорошая семья», «Горько молодым трижды будьте счастливы здоровы очень красивая пара», «Счастливого Нового года и Рождества Христова всей Вашей семье. Вы, как всегда прекрасны», - пишут люди.
Напомним, звезда «1+1» Падалко растрогала кадрами с мужем и тремя детьми.
Как сообщала Politeka, звезда 1+1 Падалко показала, как провела время с дочкой и Юрием Горбуновым.
Также Politeka писала, что звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала о своем серьезном заболевании.