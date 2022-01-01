Известная украинская телеведущая и звезда «1+1» Маричка Падалко показала, где и с кем встретила Новый год, поделившись атмосферным фото.

Как передает Politeka.net, ведущая опубликовала снимок в своем Инстаграм. Этот Новый год Падалко встретила со своим мужем, украинским общественным деятелем и бывшим журналистом Егором Соболевым.

Вместе пара отправилась на Софийскую площадь в Киеве к главной елке страны. Падалко и ее супруг сфотографировали в обнимку на фоне елки и сияющих гирлянд, которыми в эти дни обвешана площадь.

Пара была тепло одета, а новогоднего настроения их образам добавили милые колпаки Деда Мороза. Падалко счастливо улыбалась, прижимаясь к мужу.

В подписи к фото ведущая не могла не отметить не самую новогоднюю погоду в столице, где пошел дождь.

«Пусть дождь в Новый год будет к большой удаче в 2022!», - подписала фото Падалко.

Поклонники ведущей тут же отреагировали на пост.

«С Новым годом!», «100 процентов», «Хорошая семья», «Горько молодым трижды будьте счастливы здоровы очень красивая пара», «Счастливого Нового года и Рождества Христова всей Вашей семье. Вы, как всегда прекрасны», - пишут люди.

Напомним, звезда «1+1» Падалко растрогала кадрами с мужем и тремя детьми.

Как сообщала Politeka, звезда 1+1 Падалко показала, как провела время с дочкой и Юрием Горбуновым.

Также Politeka писала, что звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала о своем серьезном заболевании.