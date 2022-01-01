Відома українська співачка Світлана Лобода показала незвичайний образ з темним волоссям, в якому вона з'явилася на російському телебаченні.

Як пише Politeka.net, співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Артистка вже багато років регулярно з'являється на російському телебаченні, хоча, за її власними словами, живе вона не в Росії. В цей раз Лобода знялася в спеціальному новорічному випуску російського телешоу «Вечірній Ургант».

Для зйомок співачка приміряла сміливий образ. Її наряд складався з розкльошених штанів і крихітного ліфа з чорної блискучої тканини, а також хутряного болеро, з сріблястою бахромою. Завдяки відкритому вбранню співачка змогла продемонструвати свій вражаючий накачаний прес.

Крім того, Лобода змінила свої довгі світле волосся на коротку темну стрижку. З такою перукою співачка виглядала дуже незвично.

Шанувальник Лободи тут же відреагували на її пост.

"Е-моє, цей образ простий вогнище!!", "Схожа на Патрісію Гуччі", "Ойойойо, фатальна!", "Світла як вам йде чорний колір волосся", "я завжди пишу тільки хороші коментарі Світлані, а зараз образ не подобається", "Ну це бомба!!! Талант у всьому", "молодець розумничка завжди неповторювана і стильна...вміє себе піднести!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода з "новою" зовнішністю розповіла про свої досягнення в Росії.

Як повідомляла Politeka, Лобода стала майже невпізнанною з новою зачіскою.

Також Politeka писала, що Лобода після концерту стерла помаду і спантеличила незвично "роздутими" губами.