Светлана Лобода за долгую карьеру стала настоящей звездой, сообщает Politeka.net. Певицу часто приглашают на различные съемки, а также она дает много концертов.
Перед новым годом дни становятся особо суетливыми, но Светлана Лобода нашла время и сделала пост в Инстаграм.
На фото певица позировала в стильной белой шубе, и очках. Артистка присела возле украшенной елочки. Примечательно, что Светлана Лобода не так давно изменила прическу.
"Предновогодние дни особенно суетливы))
Я закрываю последние хвосты ))) чтобы вступить в Новый Год красиво !!😊😀
Еще закупила подарков гору😁😎
теперь я спокойна )))
а что сделал ты ?🤶", - написала певица.
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Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые написали, что звезда неузнаваемая.
"Шикарная😍😍😍", "Я не купила ни одного подарка✌🏼 все завтра))", "Шикарная 💕", "Вы выглядите, как самый лучший подарок❤️🎄", "Ну как можно быть такой красивой ? 🙈😅😭😍😍😍❤️❤️❤️", "Я вас не узнала богатой будете😂 ❤🌹", - прокомментировали поклонники.
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