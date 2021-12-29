Певица Светлана Лобода в белой стильной шубе похвасталась украшенной елочкой, рассказала о предновогодней суете и получила массу комплиментов.

Светлана Лобода за долгую карьеру стала настоящей звездой, сообщает Politeka.net. Певицу часто приглашают на различные съемки, а также она дает много концертов.

Перед новым годом дни становятся особо суетливыми, но Светлана Лобода нашла время и сделала пост в Инстаграм.

На фото певица позировала в стильной белой шубе, и очках. Артистка присела возле украшенной елочки. Примечательно, что Светлана Лобода не так давно изменила прическу.

"Предновогодние дни особенно суетливы))

Я закрываю последние хвосты ))) чтобы вступить в Новый Год красиво !!😊😀

Еще закупила подарков гору😁😎

теперь я спокойна )))

а что сделал ты ?🤶", - написала певица.

Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые написали, что звезда неузнаваемая.

"Шикарная😍😍😍", "Я не купила ни одного подарка✌🏼 все завтра))", "Шикарная 💕", "Вы выглядите, как самый лучший подарок❤️🎄", "Ну как можно быть такой красивой ? 🙈😅😭😍😍😍❤️❤️❤️", "Я вас не узнала богатой будете😂 ❤🌹", - прокомментировали поклонники.

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