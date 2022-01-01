Как пишет Politeka.net, певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Артистка уже много лет регулярно появляется на российском телевидении, хотя, по ее собственным словам, живет она не в России. В этот раз Лобода снялась в специальном новогоднем выпуске российского телешоу «Вечерний Ургант».
Для съемок певица примерила смелый образ. Ее наряд состоял из расклешенных штанов и крошечного лифа из черной сверкающей ткани, а также мехового болеро, с серебристой бахромой. Благодаря открытому наряду певица смогла продемонстрировать свой впечатляющий накачанный пресс.
Кроме того, Лобода сменила свои длинные светлые волосы на короткую темную стрижку. С таким париком певица выглядела очень необычно.
Поклонники Лободы тут же отреагировали на ее пост.
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«Ё-моё, этот образ прост огнище!!», «Похожа на Патрисию Гуччи», «Ойойойо, роковая!», «Света как Вам идёт чёрный цвет волос», «Я всегда пишу только хорошие комментарии Светлане, а сейчас образ не нравится», «Ну это бомба!!! Талант во всем», «Молодец умничка всегда неповторяема и стильна...умеет себя преподнести!», - пишут люди.
Напомним, Лобода с "новой" внешностью рассказала о своих достижениях в России.
Как сообщала Politeka, Лобода стала почти неузнаваемой с новой прической.
Также Politeka писала, что Лобода после концерта стерла помаду и озадачила необычно "раздутыми" губами.