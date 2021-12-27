Светлана Лобода после очередного концерта устроила распевку и удивила внешним видом с повязкой на голове и без помады, демонстрируя тем самым довольно пухлые губы.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода впервые за долгое время возвращалась в Украину, где дала концерт, а не просто приезжала к близким. Поэтому многие обратили внимание на то, что звезда давно не выступает в стране, об этом сама артистка рассказала в нескольких интервью.

Сейчас исполнительница перед праздниками начала активно выступать в РФ и рассказывает, как проходят ее выступления, как она готовится к ним в гримерке и не забывает при этом о своем личном режиме дня.

В этот раз Лобода с одной повязкой на голове и в топике смогла удивить внешним видом, так как устроила небольшую распевку на камеру и заодно похвасталась необычно пухлыми губами, которые будто стали больше обычного.

Ранее на других кадрах певица показала наряд во всей красе. Она была одета в узорный черный боди с овальным вырезом на груди, рукавами и длинным плащом. Ткань, расшитая пайетками, переливалась при каждом движении артистки.

На видео Лобода показала, как идет через коридор, приковывая к себе взгляды. Певица оказывается сначала в гримерке, а затем явно направляется уже на сцену, чтобы предстать перед зрителями.

Напомним, Светлана Лобода взялась перепевать известного артиста, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода приковала взгляды к пухлым губам, впечатлив заявлением.

Также Politeka писала, что Лобода поздравила свою помощницу странным фото в сети.