Светлана Лобода решила примерить образ с пышной прической и крупными очками в стиле 80-х, сообщает Politeka.net. Красотка также надела вечернее платье и меховые рукава. В таком виде звезда появится в проекте “Ciao”. Об этом певица сообщила в своем Инстаграм.
По словам Светланы Лободы, она не только удивит своим стилем, но и исполнит песню "Родной" на итальянском языке.
Также артистка похвасталась достижениями, ведь именно эту песню и клип на нее признали лучшими в одной из соцсетей и музыкальных сообществ России.
"Для любого артиста важна оценка его зрителя и я абсолютно счастлива, что мое творчество находило такой сильный отклик в Ваших сердцах в этом году🥰👱♀️", - написала Светлана Лобода.
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Всего за 20 минут публикация собрала более 17 тысяч лайков и много комментариев.
"Каждый день с Вами был потрясающим. Вы подарили такое безумное количество эмоций…", "Светлана Сергеевна , вы самая лучшая!!! ", "Светлана Сергеевна, вы мощь! Любовь! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - написали пользователи Сети.
Напомним, Лобода стала почти неузнаваемой с новой прической
Как сообщала Politeka, Светлана Лобода приковала взгляды к пухлым губам, впечатлив заявлением
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