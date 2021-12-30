Певица Светлана Лобода решила вернуться в прошлое, примерив образ, который был в моде десятки лет назад - звезду на новых фото можно просто не узнать.

Светлана Лобода решила примерить образ с пышной прической и крупными очками в стиле 80-х, сообщает Politeka.net. Красотка также надела вечернее платье и меховые рукава. В таком виде звезда появится в проекте “Ciao”. Об этом певица сообщила в своем Инстаграм.

По словам Светланы Лободы, она не только удивит своим стилем, но и исполнит песню "Родной" на итальянском языке.

Также артистка похвасталась достижениями, ведь именно эту песню и клип на нее признали лучшими в одной из соцсетей и музыкальных сообществ России.

"Для любого артиста важна оценка его зрителя и я абсолютно счастлива, что мое творчество находило такой сильный отклик в Ваших сердцах в этом году🥰👱‍♀️", - написала Светлана Лобода.

Всего за 20 минут публикация собрала более 17 тысяч лайков и много комментариев.

"Каждый день с Вами был потрясающим. Вы подарили такое безумное количество эмоций…", "Светлана Сергеевна , вы самая лучшая!!! ", "Светлана Сергеевна, вы мощь! Любовь! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", - написали пользователи Сети.

Напомним, Лобода стала почти неузнаваемой с новой прической

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