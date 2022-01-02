Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна порадувала шанувальників кадрами їх з чоловіком свята. Вони зустріли Новий рік у колі сім'ї - зі своїми дітьми, а також з матір'ю Сніжани на ім'я Олена.
На фото Бабкін і його дружина позували з рідними в різних комбінаціях. Так, на одному зі знімків співак опинився в компанії своєї тещі.
Для зустрічі Нового року Сніжана вибрала чорне шовкове плаття з акуратним мереживом. Бабкін при цьому позував у жовтому повсякденному костюмі з толстовкою. На знімку з тещею співак приобнімав її за плечі.
"Мої улюблені", - підписала кадри Сніжана Бабкіна.
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Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"З Новим роком, мої дорогі, красиві, милі!!! З Новим Щастям! Ура", "красива сім'я", "Мама-Бабуся неймовірно красива", "а все, що з хлопавки вилетіло зібрали?", "Красиві всі такі З Новим роком, всю вашу сім'ю", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина Бабкіна забралася в ліжко з шампанським і розповіла, як зробити новий рік краще.
Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна показала, як чоловік "знущається" над нею в торговому центрі.
Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна показала, чим займається перед сном.