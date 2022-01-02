Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна показала, як вони зі співаком зустріли Новий рік, поділившись яскравими фото.

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна порадувала шанувальників кадрами їх з чоловіком свята. Вони зустріли Новий рік у колі сім'ї - зі своїми дітьми, а також з матір'ю Сніжани на ім'я Олена.

На фото Бабкін і його дружина позували з рідними в різних комбінаціях. Так, на одному зі знімків співак опинився в компанії своєї тещі.

Для зустрічі Нового року Сніжана вибрала чорне шовкове плаття з акуратним мереживом. Бабкін при цьому позував у жовтому повсякденному костюмі з толстовкою. На знімку з тещею співак приобнімав її за плечі.

"Мої улюблені", - підписала кадри Сніжана Бабкіна.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"З Новим роком, мої дорогі, красиві, милі!!! З Новим Щастям! Ура", "красива сім'я", "Мама-Бабуся неймовірно красива", "а все, що з хлопавки вилетіло зібрали?", "Красиві всі такі З Новим роком, всю вашу сім'ю", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Бабкіна забралася в ліжко з шампанським і розповіла, як зробити новий рік краще.

Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна показала, як чоловік "знущається" над нею в торговому центрі.

Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна показала, чим займається перед сном.