Как пишет Politeka.net, милыми Сторис Снежана Бабкина поделилась на своей странице в Инстаграм.
Сергей и Снежана вместе уже более 10 лет. Они тайно обвенчались 11 мая 2008 года, а уже 27 марта 2009 года оформили свои отношения в ЗАГСе. Сейчас супруги воспитывают троих детей: дочь Веселину и сыновей – Артура и Елисея. От первого брака у Сергея есть сын Илья.
Елисей Бабкин появился на свет в июне 2019 года. Имя мальчику супруги выбрали еще задолго до его появления на свет – они пришли Снежаны во сне. Лицо ребенка супруги скрывали почти два года.
В новых Сторис Снежана Бабкина показала, как проводит время с младшим сыном вечером перед сном.
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«Люблю!» - громко повторяет мальчик.
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Как сообщала Politeka, Снежана Бабкина измазалась блестками и показала интригующий образ: "Только задумайтесь..."
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