Как пишет Politeka.net, милыми Сторис Снежана Бабкина поделилась на своей странице в Инстаграм.

Сергей и Снежана вместе уже более 10 лет. Они тайно обвенчались 11 мая 2008 года, а уже 27 марта 2009 года оформили свои отношения в ЗАГСе. Сейчас супруги воспитывают троих детей: дочь Веселину и сыновей – Артура и Елисея. От первого брака у Сергея есть сын Илья.

Елисей Бабкин появился на свет в июне 2019 года. Имя мальчику супруги выбрали еще задолго до его появления на свет – они пришли Снежаны во сне. Лицо ребенка супруги скрывали почти два года.

В новых Сторис Снежана Бабкина показала, как проводит время с младшим сыном вечером перед сном.

«Ночные нежности», - подписала кадры она.

«Еллисей, я тебя…», - говорит Снежана Бабкина, шепчет6 «Люблю».

«Люблю!» - громко повторяет мальчик.

Напомним, жена Бабкина в 36 лет впервые сделала себе мейкап, насмешив украинцев: "В это сложно поверить..."

Как сообщала Politeka, Снежана Бабкина измазалась блестками и показала интригующий образ: "Только задумайтесь..."

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