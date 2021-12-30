Жена известного украинского певца Сергея Бабкина налила себе бокал шампанского и задумалась об итогах года в преддверии 31 декабря.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина поделилась атмосферным постом на своей странице в Инстаграм. В нем жена певца решила порассуждать на тему того, зачем люди подводят итоги года в канун Нового года.

«Зачем??? Чтобы получить удовольствие от прошедшего года! Чтобы зарядиться энергией! Чтобы осознать, как мы быстро летим и, порой, не замечаем, какие Волшебные моменты нас окружали! Чтобы порадоваться, поликовать и внутренне поблагодарить себя и других… Важно внутренне отпраздновать все свои маленькие и крупные победы, все успехи, все приятности, все начинания!», - написала Бабкина.

Она добавила, что в этом случае следующий год будет еще более удачным.

Также Бабкина рассказала, что сама всегда старается жить в настоящем моменте и наслаждаться им.

Этот пост Снежана сопроводила снимком, на котором сидела на кровати в эффектном серебристом платье с очень глубоким декольте. Женщина наливала себе бокал шампанского со счастливой улыбкой на лице.

«Я уже начала праздновать!», - добавила Бабкина.

Напомним, жена Сергея Бабкина показала, как муж «издевается» над ней в торговом центре.

Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина показала, чем занимается перед сном.

Также Politeka писала, что жена Бабкина в 36 лет впервые сделала себе мейкап, насмешив украинцев.