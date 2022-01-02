Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина показала, как они с певцом встретили новый год, поделившись яркими фото.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина порадовала поклонников кадрами их с мужем праздника. Они встретили Новый год в кругу семьи – со своими детьми, а также с матерью Снежаны по имени Елена.

На фото Бабкин и его жена позировали с родными в разных комбинациях. Так, на одном из снимков певец оказался в компании своей тещи.

Для встречи Нового года Снежана выбрала черное шелковое платье с аккуратным кружевом. Бабкин при этом позировал в желтом повседневном костюме с толстовкой. На снимке с тещей певец приобнимал ее за плечи.

«Мои любимые», - подписала кадры Снежана Бабкина.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«С Новым годом, мои дорогие, красивые, милые!!! С Новым Счастьем! Ура», «Красивая семья», «Мама-бабушка невероятно красива», «А все, что из хлопушки вылетело собрали?», «Красивые все такие с новым годом, всю Вашу семью», - пишут люди.

Напомним, жена Бабкина забралась в постель с шампанским и рассказала, как сделать новый год лучше.

Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина показала, как муж «издевается» над ней в торговом центре.

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина показала, чем занимается перед сном.