Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина порадовала поклонников кадрами их с мужем праздника. Они встретили Новый год в кругу семьи – со своими детьми, а также с матерью Снежаны по имени Елена.
На фото Бабкин и его жена позировали с родными в разных комбинациях. Так, на одном из снимков певец оказался в компании своей тещи.
Для встречи Нового года Снежана выбрала черное шелковое платье с аккуратным кружевом. Бабкин при этом позировал в желтом повседневном костюме с толстовкой. На снимке с тещей певец приобнимал ее за плечи.
«Мои любимые», - подписала кадры Снежана Бабкина.
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Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«С Новым годом, мои дорогие, красивые, милые!!! С Новым Счастьем! Ура», «Красивая семья», «Мама-бабушка невероятно красива», «А все, что из хлопушки вылетело собрали?», «Красивые все такие с новым годом, всю Вашу семью», - пишут люди.
Напомним, жена Бабкина забралась в постель с шампанским и рассказала, как сделать новый год лучше.
Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина показала, как муж «издевается» над ней в торговом центре.
Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина показала, чем занимается перед сном.