Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук похвалилася кадрами на свій сторінці в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук яка відпочивала зі своїм чоловіком бізнесменом казахського Походження Алмазом на сонячних Мальдівах, поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами з гірськолижного курорту.

Іванна Онуфрійчук, яка тільки днями ніжилася в блакитних хвилях, вже катається на лижах у Французьких Альпах.

"Ідеальне катання. Знаєте коли? Першого січня вранці. Коли ні... люди звичайно є. Але їх дуже мало. Сьогодні дуже класно покаталися", - розповіла телеведуча.

Іванна Онуфрійчук записувала відео просто під час спуску з гори.

"Погодка сьогодні шикардосная", - зазначила вона.

Іванна Онуфрійчук показала, що тут до них з чоловіком приєдналися і інші родичі.

"Вся сімейка в зборі. Майже", сказала телеведуча.

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