Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук яка відпочивала зі своїм чоловіком бізнесменом казахського Походження Алмазом на сонячних Мальдівах, поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами з гірськолижного курорту.
Іванна Онуфрійчук, яка тільки днями ніжилася в блакитних хвилях, вже катається на лижах у Французьких Альпах.
"Ідеальне катання. Знаєте коли? Першого січня вранці. Коли ні... люди звичайно є. Але їх дуже мало. Сьогодні дуже класно покаталися", - розповіла телеведуча.
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Іванна Онуфрійчук записувала відео просто під час спуску з гори.
"Погодка сьогодні шикардосная", - зазначила вона.
Іванна Онуфрійчук показала, що тут до них з чоловіком приєдналися і інші родичі.
"Вся сімейка в зборі. Майже", сказала телеведуча.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук "втратила" купальник, розважаючись на Мальдівах: "Рай..."
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Також Politeka писала, що Іванна Онуфрійчук пережила небезпечний досвід і поділилася кадрами: "заборонено повторювати в житті!"