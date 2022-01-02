Как сообщает Politeka.net, ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук которая отдыхала со своим супругом бизнесменом казахского происхождения Алмазом на солнечных Мальдивах, поделилась на своей странице в Instagram кадрами с горнолыжного курорта.

Иванна Онуфрийчук, которая только на днях нежилась в лазурных волнах, уже катается на лыжах во Французских Альпах.

«Идеальное катание. Знаете когда? Первого января утром. Когда нет… люди конечно есть. Но их очень мало. Сегодня очень классно покатались», - рассказала телеведущая.

Иванна Онуфрийчук записывала видео просто во время спуска с горы.

«Погодка сегодня шикардосная», - отметила она.

Иванна Онуфрийчук показала, что тут к ним с мужем присоединились и другие родственники.

«Вся семейка в сборе. Почти», сказала телеведущая.

Напомним, ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук "потеряла" купальник, развлекаясь на Мальдивах: "Рай..."

Как сообщала Politeka, Онуфрийчук в купальнике показала последствия развлечений: "Ну и синяк..."

Также Politeka писала, что Онуфрийчук пережила опасный опыт и поделилась кадрами: "Запрещено повторять в жизни!"