Ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук и ее любимый муж казахский миллионер Алмаз продолжают наслаждаться отдыхом на Мальдивах.

Как сообщает Politeka.net, ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук даже успела устроить романтическую фотосессию на роскошном острове. Снимками Иванна поделилась на своей странице в Instagram.

Ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук позировала басейне в нижнем белье и с бокалами шампанского в руках. При этом фото сделано таким образом, что создается впечатление, словно девушка находится в воде без купальника.

Перед Иванной Онуфрийчук плавает поднос, на котором стоят экзотические блюда. За спиной телеведущой открывается невероятный вид на море. Снимки получились наполненными экзотикой.

"Провожаю свой 2021-й. Этот год был невероятным, незабываемым, лучшим, чем предыдущие. Счастливая! Спасибо небесам за все!", - подписала Иванна Онуфрийчук фото.

Пользователи сети засыпали Иванну Онуфрийчук растроганными комментариями и теплыми новогодними пожеланиями.

"Рай. Вы, словно на картинке", "Отдых реально сказочный", "Кайф", - написали пользователи сети.

Напомнить, ведущая шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук показала своего мужа-миллионера.

Как сообщала Politeka, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук призналась, за что ценит мужа-миллионера.

Также Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук подразнила украинцев развлечениями на Мальдивах.