Как сообщает Politeka.net, ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук даже успела устроить романтическую фотосессию на роскошном острове. Снимками Иванна поделилась на своей странице в Instagram.
Ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук позировала басейне в нижнем белье и с бокалами шампанского в руках. При этом фото сделано таким образом, что создается впечатление, словно девушка находится в воде без купальника.
Перед Иванной Онуфрийчук плавает поднос, на котором стоят экзотические блюда. За спиной телеведущой открывается невероятный вид на море. Снимки получились наполненными экзотикой.
"Провожаю свой 2021-й. Этот год был невероятным, незабываемым, лучшим, чем предыдущие. Счастливая! Спасибо небесам за все!", - подписала Иванна Онуфрийчук фото.
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Пользователи сети засыпали Иванну Онуфрийчук растроганными комментариями и теплыми новогодними пожеланиями.
"Рай. Вы, словно на картинке", "Отдых реально сказочный", "Кайф", - написали пользователи сети.
Напомнить, ведущая шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук показала своего мужа-миллионера.
Как сообщала Politeka, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук призналась, за что ценит мужа-миллионера.
Также Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук подразнила украинцев развлечениями на Мальдивах.