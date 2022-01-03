У мережі показали кумедне відео, як Олег Винник годує ікрою з ложечки телеведучого Володимира Остапчука в костюмі сніжинки.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Олегу Виннику, опублікували кумедне відео, як він годує ікрою з ложечки телеведучого Володимира Остапчука. Схоже, ролик був зроблений під час зйомок шоу "Маска".

На відео видно Винника у стильному вбранні, він тримає в руках тарілку з червоною ікрою і годує з неї Остапчука. Вова на відео з'явився в забавному костюмі сніжинки, він слухняно є з ложки, яку подає йому співак.

"За маму, за тата", - примовляє телеведучий. Тим часом Олег зазначив, що у Вови відмінний апетит на червону ікру.

У підписі до публікації написали: "За маму, за тата, за всіх вовчиць". Користувачі тут же почали коментувати кумедне відео: "я б теж так хотіла, щоб мене годували", "😂😂😂👏", "😂😂😂😂 боже Олег не годуй його", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "я теж так хочу".

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