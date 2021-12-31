Как сообщает Politeka.net, бэк-вокалистка Олега Винника певица Таюне, которую называю его "тайной женой", постепенно делает шаги к своей сольной карьере. У талантливой красотки уже много собственных фанатов, которые пристально следят за ее жизнь. Так, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Таисии, опубликовали видео с ее выступления на сцене.

Как видно, Таюне стоит на сцене и исполняет свою песню "Подруга", премьера которой состоялась некоторое время назад. Перед зрителями красотка появилась в интересном образе – на ней темная кофточка с глубоким вырезом и короткая блестящая юбка. Этот наряд красиво подчеркивает стройные формы и декольте звезды.

В подписи к публикации говорится: "Подруга". Харьков, 17.10.2021". "Красивая песня", "Красотка Таюне", "Песня "Подруга" чудесная, обожаю", - пишут в комментариях под видео с Таюне.

Напомним, "Как он смотрит на нее": Олег Винник и его бэк-вокалистка не смогли скрыть тягу друг к другу.

Как сообщала Politeka, Винник и его "тайная жена" слились в романтичном танце под хит Тины Кароль, видео: "Как же красиво".

Также Politeka писала, что Красотку Таюне, похитившую сердце Олега Винника, показали в Сети: "Вашей любви нет преград".