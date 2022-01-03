В сети показали забавное видео, как Олег Винник кормит икрой с ложечки телеведущего Владимира Остапчука в костюме снежинки.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Олегу Виннику, опубликовали забавное видео, как он кормит икрой с ложечки телеведущего Владимира Остапчука. Похоже, ролик был сделан во время съемок шоу "Маска".

На видео видно Винника в стильном наряде, он держит в руках тарелку с красной икрой и кормит из нее Остапчука. Вова на видео появился в забавном костюме снежинки, он послушно есть из ложки, которую подает ему певец.

"За маму, за папу", - приговаривает телеведущий. Тем временем Олег отметил, что у Вовы отличный аппетит на красную икру.

В подписи к публикации написали: "За маму, за папу, за всех волчиц". Пользователи тут же принялись комментировать забавное видео: "Я бы тоже так хотела, чтобы меня кормили", "😂😂😂👏", "😂😂😂😂 боже Олег не корми его", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я тоже так хочу".

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