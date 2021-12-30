Как сообщает Politeka.net, украинский певец Олег Винник вместе с Олей Поляковой создали потрясающий дуэт, и теперь представили его на сцене новогоднего концерта "Вечернего квартала". Кадры с выступления артист показал на своей странице в Instagram.

На снимках видно, эта парочка здорово зажгла перед зрителями. Как видно, особенно блистала Оля, на сцену она вышла в сверкающем серебристом наряде с бахромой, который едва прикрывал ее прелести. Олег не менее стильный – на нем темные штаны, футболка и необычный пиджак с интересным декором.

В подписи к публикации Винник написал: "А давайте встречать Новый год вместе. Хотим с @polyakovamusic подарить вам свое "Длинноногое счастье". Поэтому не упустите 31 декабря в 20:00 новогодний концерт". Поклонники ту же принялись комментировать новые фото на странице артиста: "Конечно, ждем безумно. Хит, под который вся Украина будет встречать год Тигра", "Вы фантастичные", "Ждем с нетерпением", "Будет лучшее начало года".

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