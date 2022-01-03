Як пише Politeka.net 34-річна артистка опублікувала в Instagram нові знімки, на яких вони з чоловіком позують на тлі вбраної ялинки в стильному family look. Кадри зроблені у вітальні.

Зіркова пара одягла однакові святкові светри з оленями ніжно-блакитного кольору.

На одному з кадрів тримає свого домашнього вихованця-собаку на прізвисько Мімі.

"Нехай в новому році у кожного з нас буде багато тепла і любові ♥️ Любіть один одного" побажала всім українцям поп-виконавиця.

Шанувальники негайно ж розчулилися сімейною ідилією Насті Каменських і Потапа і побажали артистці швидше завагітніти в новому році.

Дуже хороші, діточок вам нада",

Настя бажаю вам в 2022 році випробувати щастя материнства!",

"На 1 фото Настя на себе не схожа зовсім..."

"Які ви Класні 😍 😍 😍 а ці светри взагалі супер шалені 😍 😍 😍 я теж такий хочу❤️❤️❤️",

"Будьте разом завжди, і продовжуйте нас радувати своїми хітами!",

"Спасибі, а тобі, дитинку",

"Найкрасивіша пара шоу-бізнесу", - пишуть в мережі.

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