Як пише Politeka.net 34-річна артистка опублікувала в Instagram нові знімки, на яких вони з чоловіком позують на тлі вбраної ялинки в стильному family look. Кадри зроблені у вітальні.
Зіркова пара одягла однакові святкові светри з оленями ніжно-блакитного кольору.
На одному з кадрів тримає свого домашнього вихованця-собаку на прізвисько Мімі.
"Нехай в новому році у кожного з нас буде багато тепла і любові ♥️ Любіть один одного" побажала всім українцям поп-виконавиця.
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Шанувальники негайно ж розчулилися сімейною ідилією Насті Каменських і Потапа і побажали артистці швидше завагітніти в новому році.
Дуже хороші, діточок вам нада",
Настя бажаю вам в 2022 році випробувати щастя материнства!",
"На 1 фото Настя на себе не схожа зовсім..."
"Які ви Класні 😍 😍 😍 а ці светри взагалі супер шалені 😍 😍 😍 я теж такий хочу❤️❤️❤️",
"Будьте разом завжди, і продовжуйте нас радувати своїми хітами!",
"Спасибі, а тобі, дитинку",
"Найкрасивіша пара шоу-бізнесу", - пишуть в мережі.
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