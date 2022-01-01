Как пишет Politeka.net, Настя Каменских после похудения кардинально сменила стиль для своих выступлений. Сбросив более двадцати килограмм, Настя решила выбирать только наряды, которые бы всячески демонстрировали ее пышные достоинства фигуры.
Нередко Настю называют занудой коллеги, ведь на праздники она приходит со своей едой и уходит оттуда трезвой. Более того, артистка только в такие дни и нарушает немного свою диету. Не секрет, что звезда склонна к полноте, поэтому ей все время приходится заниматься.
Именно поэтому на публике артистка не скромничает – ей нравится быть в центре внимания, хвастаться формами и не скрывать лишнее. В черно-золотом платье она только подчеркнула свои достоинства.
Также после съемок новогоднего эфира шоу "Маска" рассказала о том, какие блюда будут на ее праздничном столе, и что из "вредной" еды она позволяет себе во время празднований.
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Так, по словам Насти, хоть она и придерживается правильного питания, в новогоднюю ночь на ее праздничном столе обязательно будет салат Оливье. Также певица призналась, что любит отведать холодца и другой "вредной" еды, а еще позволит себе бокал шампанского, но только в праздники.
"Я тоже человек и мне хочется поддержать компанию", - говорит Каменских.
Напомним, Каменских в чересчур коротком платье разозлила советами: "Очень она зациклена на себе…".
Как сообщала Politeka, Каменских рассказала о новогоднем сюрпризе Верки Сердючки с "мамой": "Ночь будет особенной".
Также Politeka писала, что Каменских заинтриговала видом в нескромном мини-платье: "Еще одна пантера".