Как пишет Politeka.net 34-летняя артистка опубликовала в Instagram новые снимки, на которых они с мужем позируют на фоне наряженной елки в стильном family look. Кадры сделаны в гостиной.
Звездная пара одела одинаковые праздничные свитера с оленями нежно-голубого цвета.
На одном из кадров держит своего домашнего питомца - собаку по кличке Мими.
«Пусть в новом году у каждого из нас будет много тепла и любви ♥️ Любите друг друга"»- пожелала всем украинцам поп-исполнительница.
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Поклонники тотчас же умилились семейной идиллией Насти Каменских и Потапа и пожелали артистке побыстрее заберемененть в новом году.
"Очень хорошие, детишек вам нада",
"Настя желаю вам в 2022 году испытать счастье материнства!",
"На 1 фото Настя на себя не похожа совсем..."
"Какие вы классные 😍😍😍 а эти свитеры вообще супер обалденные 😍😍😍 я тоже такой хочу ❤️❤️❤️",
"Будьте вместе всегда, и продолжайте нас радовать своими хитами!",
"Спасибо, а тебе, ребеночка",
"Самая красивая пара шоу-бизнеса", - пишут в сети.
Ранее сообщалось, Каменских в платье с золотом и вырезами показала, чем можно привлечь внимание на сцене
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