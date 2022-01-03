Як передає Politeka.net, відео в якому Анастасія Приходько коротко підвела підсумки 2021 року, опублікував на своїй сторінці в Instagram колишній ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

Анастасія Приходько зображена з яскравим макіяжем "smoky eyes" і в блузці зі зміїним візерунком.

"Якою однією фразою можна описати 2021-й», - звернувся Слава Дьомін до Приходькъ

Анастасія Приходько на мить задумалася, а потім запитала: "А матюкатися можна?».

Коли Слава Дьомін дав добро, артистка вирішила не стримувати себе.

"А, * * твою мать", - відповіла вона.

Відео повеселило користувачів соцмережі. Деякі погодилися з таким підсумком року.

Раньше Анастасія Приходько засвітилася на новорічному вогнику в компанії відомого блогера Олега Машуковского, який вирішив навчити артистку тверку і став змушувати її рухати «п'ятою точкою».

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