Як передає Politeka.net, відео в якому Анастасія Приходько коротко підвела підсумки 2021 року, опублікував на своїй сторінці в Instagram колишній ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).
Анастасія Приходько зображена з яскравим макіяжем "smoky eyes" і в блузці зі зміїним візерунком.
"Якою однією фразою можна описати 2021-й», - звернувся Слава Дьомін до Приходькъ
Анастасія Приходько на мить задумалася, а потім запитала: "А матюкатися можна?».
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Коли Слава Дьомін дав добро, артистка вирішила не стримувати себе.
"А, * * твою мать", - відповіла вона.
Відео повеселило користувачів соцмережі. Деякі погодилися з таким підсумком року.
Раньше Анастасія Приходько засвітилася на новорічному вогнику в компанії відомого блогера Олега Машуковского, який вирішив навчити артистку тверку і став змушувати її рухати «п'ятою точкою».
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