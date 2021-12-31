Как передает Politeka.net, 34-летняя Анастасия Приходько после участия в «Співають всі» очень сблизилась с Машуковским, который также был судьей в шоу. В Инстаграм певица обратилась к блогеру в своей резковатой манере.
«Дорогие друзья! Всех поздравляю с Наступающим Новым Годом! Встретимся сегодня на канале @kanalukraina! @mashukovsky Я очень рада, что этот уходящий год подарил мне такого хорошего человека как ты! Искренне ненавижу тебя!», - подписала фото звезда.
Блогер решил ответить на любезность подружки, написав ей комментарий: «А я тебя ненавижу».
Поклонники тоже не остались в стороне. Звездной парочке оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики.
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«Что это с вами за оно?», «Любим тебя Настя, ты лучшая», «Лучшие. С наступающим!», «Какая красотка», «Мы с Тамарой ходим парой», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Анастасия Приходько засветила мужа, которого редко показывает публике: «Хочу сказать…».
А еще Politeka писала, что Приходько не сдержала эмоций от собственного отражения в зеркале: «Как неприлично…».
Также Politeka сообщала, что Приходько показала, как сражается со своим недугом: "А я продолжаю...".