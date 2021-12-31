Украинская певица Анастасия Приходько, которая была судьей "Співають всі", засветилась на новогоднем огоньке со своим новым другом, блогером Олегом Машуковским.

Как передает Politeka.net, 34-летняя Анастасия Приходько после участия в «Співають всі» очень сблизилась с Машуковским, который также был судьей в шоу. В Инстаграм певица обратилась к блогеру в своей резковатой манере.

«Дорогие друзья! Всех поздравляю с Наступающим Новым Годом! Встретимся сегодня на канале @kanalukraina! @mashukovsky Я очень рада, что этот уходящий год подарил мне такого хорошего человека как ты! Искренне ненавижу тебя!», - подписала фото звезда.

Блогер решил ответить на любезность подружки, написав ей комментарий: «А я тебя ненавижу».

Поклонники тоже не остались в стороне. Звездной парочке оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики.

«Что это с вами за оно?», «Любим тебя Настя, ты лучшая», «Лучшие. С наступающим!», «Какая красотка», «Мы с Тамарой ходим парой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Приходько засветила мужа, которого редко показывает публике: «Хочу сказать…».

А еще Politeka писала, что Приходько не сдержала эмоций от собственного отражения в зеркале: «Как неприлично…».

Также Politeka сообщала, что Приходько показала, как сражается со своим недугом: "А я продолжаю...".