Как передает Politeka.net, видео в котором Анастасия Приходько коротко подвела итоги 2021 года, опубликовал на своей странице в Инстаграм бывший ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым очень дружна певица Тина Кароль. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
Анастасия Приходько запечатлена с ярким макияжем "smoky eyes" и в блузке со змеиным узором.
«Какой одной фразой можно описать 2021-й», - обратился Слава Демин к Приходькъ
Анастасия Приходько на мгновение задумалась, а потом спросила: «А матюкаться можно?».
Дочь Киркорова оттолкнула отца на сцене, выходка попала на видео: "В семье должна быть одна звезда"
Ксения Мишина вышла на связь после Нового года и удивила заявлением: "Я просто решила…"
Звезда "Великолепного века" вскружила голову фотосессией в воде: "Такая красивая"
ДТП с автобусом унесло много жизней, среди пострадавших дети: «Вылетел на встречку и…»
Хименес-Браво, покинув Украину, засветил свое новое жилье: окна в пол и люстры, как во дворце
Когда Слава Демин дал добро, артистка решила не сдерживать себя.
«А, ** твою мать», - ответила она.
Видео повеселило пользователей соцсети. Некоторые согласились с таким итогом года.
Ранее Анастасия Приходько засветилась на новогоднем огоньке в компании известного блогера Олега Машуковского, который решил научить артистку тверку и стал заставлять ее двигать «пятой точкой».
Напомним, ведущий Слава Демин засветил цены и что сейчас творится в Буковеле: "Кто-то уже докатался..."
Как сообщала Politeka, судья «Співають всі» Приходько ошарашила поведением на новогоднем огоньке
Также Politeka писала, что Приходько обменялась любезностями с известным блогером: «Ненавижу…»