Как передает Politeka.net, видео в котором Анастасия Приходько коротко подвела итоги 2021 года, опубликовал на своей странице в Инстаграм бывший ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым очень дружна певица Тина Кароль. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

Анастасия Приходько запечатлена с ярким макияжем "smoky eyes" и в блузке со змеиным узором.

«Какой одной фразой можно описать 2021-й», - обратился Слава Демин к Приходькъ

Анастасия Приходько на мгновение задумалась, а потом спросила: «А матюкаться можно?».

Когда Слава Демин дал добро, артистка решила не сдерживать себя.

«А, ** твою мать», - ответила она.

Видео повеселило пользователей соцсети. Некоторые согласились с таким итогом года.

Ранее Анастасия Приходько засветилась на новогоднем огоньке в компании известного блогера Олега Машуковского, который решил научить артистку тверку и стал заставлять ее двигать «пятой точкой».

Напомним, ведущий Слава Демин засветил цены и что сейчас творится в Буковеле: "Кто-то уже докатался..."

Как сообщала Politeka, судья «Співають всі» Приходько ошарашила поведением на новогоднем огоньке

Также Politeka писала, что Приходько обменялась любезностями с известным блогером: «Ненавижу…»