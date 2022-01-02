Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.
Так, цього разу 16-річний переможець шоу "Співають всі" опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показав, як виступив у новорічну ніч на каналі "Україна" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Мій виступ у новорічну ніч на "Музичній платформі" на каналі Україна", - представив Муаяд Абдельрахім.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "У цього хлопця велике майбутнє", "Молодець, продовжуй в тому ж дусі", "Розкішне виконання, вона зовсім інакше стала звучати, я в захваті", "З Новим роком! Дуже крутий виступ!!! Дуже чекаємо вашу з Дімою Сисоєвим нову пісню. А поки на дзвінку телефону "Лунопарк".
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