Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз 16-летний победитель шоу "Співають всі" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим показал, как выступил в новогоднюю ночь на канале "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Моё выступление в новогоднюю ночь на "Музыкальной платформе" на канале Украина", — представил Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "У этого парня большое будущее", "Молодец, продолжай в том же духе", "Роскошное исполнение, она совсем иначе стала звучать, я в восторге", "С Новым годом! Очень крутое выступление!!! Очень ждём вашу с Димой Сысоевым новую песню 👏👏👏. А пока на звонке телефона "Лунопарк".

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