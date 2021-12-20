Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим появился в компании популярного исполнителя и поразил сходством с ним - первый оставил лаконичную подпись.

16-летний Муаяд Абдельрахим стал набирать популярность после победы на песенном конкурсе "Співають всі", сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу Инстаграм восходящей звезды подписаны 10,3 тысячи пользователей Сети.

Артист рассказывает, как развивается в карьере. В частности, недавно Муаяд сообщил, что его песня прозвучит в одном из фильмов, а на фото нового поста он позировал с известным исполнителем Никитой Алексеевым (ALEKSEEV).

Оба певца были в черном, поэтому Муаяд решил отметить эту деталь лаконичной подписью.

"Люди в черном", - написал он.

За четыре часа публикация собрала много лайков и комментариев. Некоторые заметили сходство между певцами.

"Две звезды! 😍😍", "Два моих любимчика, Обожаю😍❤️", "Очень похожи❤️", Вы даже похожи", "Ваууу🔥", "Красавцы", "какие вайбовые😍", "Желаю вам таких же полных стадионов и залов, как у Алексеева 👏 А может и больше ☝️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Муаяд выиграл на шоу "Співають всі" 500 тысяч гривен.

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