16-летний Муаяд Абдельрахим стал набирать популярность после победы на песенном конкурсе "Співають всі", сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу Инстаграм восходящей звезды подписаны 10,3 тысячи пользователей Сети.

Муаяд Абдельрахим, скрин

Артист рассказывает, как развивается в карьере. В частности, недавно Муаяд сообщил, что его песня прозвучит в одном из фильмов, а на фото нового поста он позировал с известным исполнителем Никитой Алексеевым (ALEKSEEV).

Оба певца были в черном, поэтому Муаяд решил отметить эту деталь лаконичной подписью.

"Люди в черном", - написал он.

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За четыре часа публикация собрала много лайков и комментариев. Некоторые заметили сходство между певцами.

"Две звезды! 😍😍", "Два моих любимчика, Обожаю😍❤️", "Очень похожи❤️", Вы даже похожи", "Ваууу🔥", "Красавцы", "какие вайбовые😍", "Желаю вам таких же полных стадионов и залов, как у Алексеева 👏 А может и больше ☝️❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Муаяд выиграл на шоу "Співають всі" 500 тысяч гривен.

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