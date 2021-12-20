16-летний Муаяд Абдельрахим стал набирать популярность после победы на песенном конкурсе "Співають всі", сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу Инстаграм восходящей звезды подписаны 10,3 тысячи пользователей Сети.
Артист рассказывает, как развивается в карьере. В частности, недавно Муаяд сообщил, что его песня прозвучит в одном из фильмов, а на фото нового поста он позировал с известным исполнителем Никитой Алексеевым (ALEKSEEV).
Оба певца были в черном, поэтому Муаяд решил отметить эту деталь лаконичной подписью.
"Люди в черном", - написал он.
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За четыре часа публикация собрала много лайков и комментариев. Некоторые заметили сходство между певцами.
"Две звезды! 😍😍", "Два моих любимчика, Обожаю😍❤️", "Очень похожи❤️", Вы даже похожи", "Ваууу🔥", "Красавцы", "какие вайбовые😍", "Желаю вам таких же полных стадионов и залов, как у Алексеева 👏 А может и больше ☝️❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Муаяд выиграл на шоу "Співають всі" 500 тысяч гривен.
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