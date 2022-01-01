Певец Муаяд Абдельрахим, который стал победителем первого сезона "Співають всі", рассказал о неудаче, которая настигла его в новогоднюю ночь.

Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим стал популярным артистом, который победил в шоу "Співають всі", где была главной судьей Наталья Могилевская. В проекте нужно было спеть песню так, чтобы максимально много судей проекта встали и начали подпевать. Муаяд во втором выпуске прошел в финальную часть проекта, а там победил, обойдя Дарью Ковтун из Киева (третье место) и Эскена Зова из Львова (второе место). На Музыкальной Платформе "Люкс ФМ" взяло интервью у Абдельрахима, спросив о письме Деду Морозу.

"Да. Я попросил вертолет на радиоуправлении и через пять минут его, как-бы, сломал", - сказал Муаяд, поделившись о неприятности, которая его настиглав в новогоднюю ночь.

"Прямо в новогоднюю ночь?", - спросил интервьюер.

"Да", - ответил артист.

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