Як пише Politeka.net, Анна Кошмал є популярною вітчизняною актрисою театру і кіно. Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових фото Анна була в блузі і піджаку. Як можна зрозуміти, зірка прийшла в такому вигляді на хрестини.
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P. S.: фото з хрестин малятка Моани", - написала Кошмал.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"З сім'єю найтепліший і добрий Новий рік)", "З Новим роком. Ми Новий рік зустріли вдома удвох з мамою, на вулиці було +13° тепло, вчора приходили родичі і друзі", "здається, до нас в Запоріжжі весна вирішила прийти 2 січня. Всіх з Новим роком!", "Дуже душевно зустріла цей рік в колі близьких", "будинок був повний гостей".
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