Анна Кошмал, яка є популярною актрисою і зіркою серіалу "Свати", де зіграла роль Жені Ковальової, показала стильний образ і розповіла про новорічне святкування.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал є популярною вітчизняною актрисою театру і кіно. Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових фото Анна була в блузі і піджаку. Як можна зрозуміти, зірка прийшла в такому вигляді на хрестини.

"Поки святковий настрій б'є ключем, в Києві розтанув весь сніг і тепер сонячне місто ніби закутався навесні

Друзі, як зустріли Новий Рік? Галасливі вечірки у вечірньому або домашні посиденьки в піжамці?

P. S.: фото з хрестин малятка Моани", - написала Кошмал.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"З сім'єю найтепліший і добрий Новий рік)", "З Новим роком. Ми Новий рік зустріли вдома удвох з мамою, на вулиці було +13° тепло, вчора приходили родичі і друзі", "здається, до нас в Запоріжжі весна вирішила прийти 2 січня. Всіх з Новим роком!", "Дуже душевно зустріла цей рік в колі близьких", "будинок був повний гостей".

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