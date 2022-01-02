Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал является популярной отечественной актрисой театра и кино. Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых фото Анна была в блузе и пиджаке. Как можно понять, звезда пришла в таком виде на крестины.
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P.S.: фото с крестин малышки Моаны", - написала Кошмал.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"С семьей самый тёплый и добрый новый год)", "С Новым годом. Мы Новый год встретили дома вдвоём с мамой, на улице было +13° тепло, вчера приходили родственники и друзья", "Кажется, к нам в Запорожье весна решила придти 2 января. Всех с новым годом!", "Очень душевно встретила этот год в кругу близких", "Дом был полон гостей".
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