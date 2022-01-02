Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах ведуча позувала поруч з чоловіком-хореографом Андрієм Диким і собачкою. Лілія Ребрик позувала в білій сукні, а її чоловік в білих брюках і бежевій сорочці.
Лілія Ребрик і Андрій Дикий у шлюбі з 2011 року. У 2012 році у них народилася дочка Діана, а в 2018 з'явилася на світ Поліна.
"Новорічна перекличка😇! Хто тут живий? Доїдете Олів'є або все вже з'їдено? Кому завтра на роботу або далі святкувати", - написала артистка в новому пості.
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Фото Лілії Ребрик з чоловіком активно коментують користувачі соцмережі.
"Ох і обожнюю вашу дику сімейку", "Ваша сімейна суперова, а погляд чоловіка🔥 з Новим роком вашу сім'ю, щастя, здоров'я, любові, миру, нових і веселих ролей", "Хороших свят вашій прекрасній родині", - пишуть в коментарях.
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