Як пише Politeka.net, Аліна Гросу є популярною українською співачкою. Зірка була одружена з бізнесменом Олександром Комковим, але пара розлучилася через рік після спільного життя. Тепер співачка зустрічається з актором з Росії Романом Полянським. Артист вже заявляв, що переїхав в Україну. Не небуває Аліна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Аліна і Роман були разом. Зірка опублікувала кілька знімків, як провела час з коханим.
"З Новим роком, друзі", - написала Аліна.
Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Щастя вам"," ви дуже красива пара"," з Новим роком"," ви найкращі", " Алінка і Роман. З Новим роком Вас вітаємо. Шаленої любові, миру, злагоди і благополуччя".
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