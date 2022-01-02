Співачка Аліна Гросу, яка зустрічається з російським актором Романом Полянським, показала, як зустріла з коханим Новий Рік.

Як пише Politeka.net, Аліна Гросу є популярною українською співачкою. Зірка була одружена з бізнесменом Олександром Комковим, але пара розлучилася через рік після спільного життя. Тепер співачка зустрічається з актором з Росії Романом Полянським. Артист вже заявляв, що переїхав в Україну. Не небуває Аліна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Аліна і Роман були разом. Зірка опублікувала кілька знімків, як провела час з коханим.

"З Новим роком, друзі", - написала Аліна.

Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Щастя вам"," ви дуже красива пара"," з Новим роком"," ви найкращі", " Алінка і Роман. З Новим роком Вас вітаємо. Шаленої любові, миру, злагоди і благополуччя".

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