Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу после концертов и своего ожидаемого выступления решила рассказать о серьезной неприятности, которая действительно мешает ей нормально путешествовать и отдыхать в поездках.
«И домой умчалась. Блин, у меня адская аллергия на пыль, еле дышу в поездах. Как с этим бороться? В поезде аллергия на пыль, в машине – на антифриз. Летать боюсь. Как жить? Остается плыть по течению и покупать кораблик, морской болезни у меня пока нет» - с юмором заключила Алина.
Она также сопроводила свои жалобы уставшим фото, на котором позировала после выступления в окружении своих подарков и цветов.
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Ранее Гросу, которая после развода начала отношения с героем своих клипов Романом Полянским, показала в Instagram очаровательное фото с мамой.
Оказалось, что у нее день рождения, и звездная дочь поздравила ее теплыми словами и милым снимком. На фотографии Алина позирует с моложавой мамой-красоткой, с которой, как оказалось, они очень похожи.
Напомним, Гросу в полупрозрачном костюме с вырезами на интересных местах хвастнула фигурой: "Какая хорошенькая".
Как сообщала Politeka, Алина Гросу, у которой роман с известным актером, всколыхнула заявлением: "Я любовь свою…".
Также Politeka писала, что Алина Гросу поразила кадрами, как выглядела 13 лет назад: "Уже можно?".