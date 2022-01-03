Як повідомляє Politeka.net, Фіналіст "Холостячки" відомий комік і блогер Андрій Рибак, який подружився зі своїм конкурентом на проекті Олександром Еллертом, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram.

Так, цього разу Андрій похвалився шанувальникам своєю новорічною подорожжю в Дубай, куди відправився з коханою Аліною. Він показав миле фото з коханою дівчиною на тлі пальм і хмарочосів. І Рибак, і його кохана обіймаються і мило посміхаються в камеру.

У підписі до фотографії комік написав: "Дубайщина зустріла дощем і вітром! Кажуть, це велика рідкість! Значить, нам дуже пощастило! А у вас як погода?!". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію рибалки, засинаючи їх з Аліною компліментами: "Красива пара, щастя вам!", "У нас теж вітер і дощ", "Красиві", "Щастя в новому році!", "Красотульки".

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