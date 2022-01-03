Як повідомляє Politeka.net, Фіналіст "Холостячки" відомий комік і блогер Андрій Рибак, який подружився зі своїм конкурентом на проекті Олександром Еллертом, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram.
Так, цього разу Андрій похвалився шанувальникам своєю новорічною подорожжю в Дубай, куди відправився з коханою Аліною. Він показав миле фото з коханою дівчиною на тлі пальм і хмарочосів. І Рибак, і його кохана обіймаються і мило посміхаються в камеру.
У підписі до фотографії комік написав: "Дубайщина зустріла дощем і вітром! Кажуть, це велика рідкість! Значить, нам дуже пощастило! А у вас як погода?!". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію рибалки, засинаючи їх з Аліною компліментами: "Красива пара, щастя вам!", "У нас теж вітер і дощ", "Красиві", "Щастя в новому році!", "Красотульки".
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Ксенія Мішина вийшла на зв'язок після Нового року і здивувала заявою: "Я просто вирішила..."
Зірка "Величного століття" запаморочила голову фотосесією у воді: "Така красива"
Загроза нависла над трьома областями в Україні: термінове попередження ДСНС
Нацбанк вводить в обіг незвичайні 40 гривень: з'явилися фото
Нагадаємо, Екс-учасник "Холостячки" Рибак раптово зірвав з себе рушник: що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Екс-учасник " Холостячки "Андрій Рибак зізнався, від кого у нього горять очі: "Немає нічого кращого...".
Також Politeka писала, що Екс-учасник "Холостячки" Рибак показав свій рік в одному забавному відео: бокс, вечірки і дівчина.