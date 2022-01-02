Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей Рыбак решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.
Так, на этот раз экс-участник шоу "Холостячка" опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, на новогодние праздники Рыбак укатил в Дубае. На кадрах Андрей Рыбак вместе со своей избранницей Алиной срывает полотенце и показывает, что скрывает под ним (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Пока вы там в своём 2222м, мы нормально в 2022м проводим время!
Рассказывайте, что уже успели сделать?!", — спросил Андрей Рыбак.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Какие же вы классные!", "Да лан) Прям. Немного воображения - и все поняли, где колокольчик и какой размер груди у девушки".
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