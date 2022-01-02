Красуня Юлія Бельченко ("Зайка") з "Холостяка" з Заливако влаштувала спокусливу фотосесію біля ялинки і привітала з Новим роком.

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко ("Зайка") часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася спокусливими кадрами біля ялинки і привітала з Новим роком.

На знімках Юлія відображена у світлій святковій локації з яскравою вбраною ялинкою. Перед камерою красуня з'явилася в розкішному золотистому платті з відкритою спиною, яке підкреслило ідеальну фігуру і спокусливі вигини тіла. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з бордовою помадою на губах.

У підписі до фотографій Бельченко написала: "З новим 2022 роком. Слухайте своє серце - воно все знає. Цінуйте, поважайте і любите себе всією душею, адже ви – найголовніша людина у Вашому житті. Бажаю знайти справжнє щастя в новому році".

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