Катя Павленко, яка посіла п'яте місце на останньому Євробаченні, поділилася цікавими кадрами в соцмережі.

Як пише Politeka.net, Катя Павленко поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Катя Павленко разом зі своєю групою Go_A представляла Україну на Євробаченні в 2021 році, після чого її популярність зросла. А нещодавно солістка go_a виступила в другому сезоні "Маски", де її ніхто не зміг дізнатися з суддів. Не забуває Павленко і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Відомо, що у артистки живе кіт породи сфінкс, якого Катя Павленко назвала Котиком.

Зірка любить тварину, її до неї навіть привозили прямо в український аеропорт, коли та прилетіла після "Євробачення". Вихованець не любить відпускати господиню надовго.

"Що Ви там похмеляєтеся? А у нас все стабільно. Саунд-продюсер втомився", - звернулася артистка до фоловерів 1 січня.

Катя Павленко показала, що в перший же день Нового року взялася за роботу.

При цьому Котик спав у неї на руках.

А наступного дня Катя Павленко показала, як прокинулася разом з улюбленцем.

"Доброго ранку", - підписала вона кадр.

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