Як пише Politeka.net, Катя Павленко поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Катя Павленко разом зі своєю групою Go_A представляла Україну на Євробаченні в 2021 році, після чого її популярність зросла. А нещодавно солістка go_a виступила в другому сезоні "Маски", де її ніхто не зміг дізнатися з суддів. Не забуває Павленко і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Відомо, що у артистки живе кіт породи сфінкс, якого Катя Павленко назвала Котиком.
Зірка любить тварину, її до неї навіть привозили прямо в український аеропорт, коли та прилетіла після "Євробачення". Вихованець не любить відпускати господиню надовго.
"Що Ви там похмеляєтеся? А у нас все стабільно. Саунд-продюсер втомився", - звернулася артистка до фоловерів 1 січня.
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Катя Павленко показала, що в перший же день Нового року взялася за роботу.
При цьому Котик спав у неї на руках.
А наступного дня Катя Павленко показала, як прокинулася разом з улюбленцем.
"Доброго ранку", - підписала вона кадр.
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