Как пишет Politeka.net, Катя Павленко поделилась интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.
Катя Павленко вместе со своей группой Go_A представляла Украину на Евровидении в 2021 году, после чего ее популярность выросла. А недавно солистка Go_A выступила во втором сезоне "Маски", где ее никто не смог узнать из судей. Не забывает Павленко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
Известно, что у артистки живет кот породы сфинкс, которого Катя Павленко назвала Котиком.
Звезда любит животное, его к ней даже привозили прямо в украинский аэропорт, когда та прилетела после "Евровидения". Питомец не любит отпускать хозяйку надолго.
«Что вы там похмеляетесь? А у нас все стабильно. Саунд-продюсер устал», - обратилась артистка к фолловерам 1 января.
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Катя Павленко показала, что в первый же день Нового года принялась за работу.
При этом Котик спал у нее на руках.
А на следующий дент Катя Павленко показала, как проснулась вместе с любимцем.
«Доброе утро», - подписала она кадр.
Напомним, солистка Go_A Катя Павленко оказалась в экстремальной ситуации: "Вытащили за шкирки и повезли в отделение"
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