Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною вітчизняною співачкою. Зірка вже має звання Народної артистки України і продовжує творити. Тільки в 2021 році артистка випустила три альбоми і презентувала кілька кліпів, які набрали мільйони переглядів в Instagram. Не забуває Кароль і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Тіна була в латексному боді і прозорих колготках. Зірка сіла в ефектну позу і задерла одну ніжку, хвалячись чорними туфельками. Але показати Кароль змогла не тільки наряд, адже образ у красуні вийшов досить пікантним і запальним.
На другому фото Тіна з'явилася в сукні з розрізом від стегна. Артистка демонструвала розкішну фігуру, позуючи в коридорі.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.
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