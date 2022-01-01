Тина Кароль в прошлом году не раз удивляла сеть, интриговала новыми образами и меняла свой стиль, чем впечатляла поклонников в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, в этот раз на странице в социальной сети Инстаграм Тины Карольпоявились красочные кадры со съемок. В 2021 году артистка успела не раз удивить аудиторию своими новинками, поэтому ей было что показать.

В этот раз Тина Кароль решила показать памятные кадры с рекламных съемок, дело в том, что звезда решила расширить перечень того, что хочет рекламировать и продавать фанатам. Если ранее это была помада, украшения, декор для дома и многие разные мелочи, то недавно она выпустила коллекцию обуви.

Как можно заметить, к новым съемкам Кароль подходила оригинально – выбрала аккуратный черный костюм, новую обувь и не обошлась без яркой презентации. На это ушла бутылка шампанского – Тина облилась им и сама посмеялась с этого момента.

Ранее на фан-аккаунте известной украинской певицы в Instagram опубликовали архивную фотографию, где она позирует вместе с друзьями и покойным мужем Евгением Огиром.

Как видим, молодая Тина Кароль в очках и свитере в черно-белую полоску сидела за столом вместе с друзьями и мужем Евгением Огиром.

На опубликованную фотографию отреагировала сама певица: она поставила смайлик "Сердечко".

Ранее Politeka писала, что Тина Кароль заставила себя ждать, появившись в вечернем платье: "Можно миллион раз...".

Напомним, что как менялась Тина Кароль, топ лучших образов за год: "Еще может удивить".

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль честно ответила на вопрос о своем втором браке: "Это будет...".