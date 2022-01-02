Певица Тина Кароль, которая имеет звание Народной артистки Украины, показала эффектный образ в латексном наряде и в туфлях.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной отечественной певицей. Звезда уже имеет звание Народной артистки Украины и продолжает творить. Только в 2021 году артистка выпустила три альбома и презентовала несколько клипов, которые набрали миллионы просмотров в Инстаграм. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Тина была в латексном боди и прозрачных колготках. Звезда села в эффектную позу и задрала одну ножку, хвастаясь черными туфельками. Но показать Кароль смогла не только наряд, ведь образ у красотки получился довольно пикантным и зажигательным.

На втором фото Тина появилась в платье с разрезом от бедра. Артистка демонстрировала роскошную фигуру, позируя в коридоре.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.

Напомним, Тину Кароль после скандала с шоу "Маска" рассекретили в одном из костюмов

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