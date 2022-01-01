Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа и начала сама воспитывать их сына, встретила Новый 2022 год в компании повзрослевшего Вениамина. Снимок, на котором звезда запечатлена за руку с подросшим парнем, опубликовали на фан-странице в Instagram.

На новой фотографии Тина позирует в роскошном черном платье с глубоким вырезом в зоне декольте, которое красиво подчеркнуло фигуру и аппетитные формы. Она с красивой элегантной укладкой и легким макияжем на лице. Рядом с певицей стоит нарядный Вениамин, на нем черный классический костюм с белой рубашкой и бабочкой. Поклонники отметили, что сын артистки здорово подрос в последнее время.

"Тина Кароль с сыном Вениамином в новогоднюю ночь", - говорится в подписи к фото Кароль. Фанаты тут же принялись обсуждать снимок: "С ума сойти, какой он взрослый", "Родные души, очень эффектные в нарядах праздничных, классные!", "Красивые. Как же Вениамин похож на папу. Всех благ!", "Ого! Какой уже взрослый!", "Ого, какой парень уже", "Тина, ты прелесть! Так держать".

Напомним, Кароль в модном костюме облилась бутылкой шампанского и показала, как надо веселиться: кадры.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль не сдержалась, наткнувшись на свое фото с покойным мужем: как выглядел отец Вениамина.

Также Politeka писала, что Тина Кароль довела до мурашек, похваставшись своим талантом: "Это очень красиво".